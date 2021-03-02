Московский портал поставщиков станет открытым электронным магазином

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение сделать портал поставщиков открытым электронным магазином. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Приобретать товары, работы и услуги на московском портале поставщиков смогут не только государственные заказчики, но и любые юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при условии получения ими статуса пользователя портала. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Созданный в 2013 году портал поставщиков является крупнейшей региональной витриной закупок - электронным магазином. Он предназначен для осуществления оперативных закупок малого объема в интересах органов государственной власти. В 2018 году портал был открыт для подключения заказчиков из российских регионов. В настоящее время закупки на портале осуществляют органы государственной власти и местного самоуправления 36 субъектов Российской Федерации.

В качестве поставщиков на портале зарегистрировались свыше 210 тыс. предпринимателей со всей страны, 90% из них - представители малого и среднего бизнеса. Ежедневно на портале заключается свыше 1 тыс. контрактов. В котировочных сессиях принимают участие в среднем семь участников, а среднее снижение цены составляет порядка 13%.

"Всего в 2020 году на портале было проведено 490 тыс. закупок общим объемом 61,1 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2019 году. В том числе между московскими заказчиками и региональными поставщиками было заключено 76,4 тыс. контрактов на общую сумму 11,5 млрд рублей, или порядка 30% от общего объема закупок московских заказчиков на портале. Данное обстоятельство свидетельствует не только об открытости столичной системы закупок, но и о реальной возможности выйти на московский рынок для региональных поставщиков", - добавляется в материале.

В мае 2020 года портал поставщиков занял первое место в номинации "Поддержка бизнеса и развитие экспорта" на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, организованным АНО "Агентство стратегических инициатив", и был включен в "Смартеку" АСИ (цифровая платформа по обмену эффективными решениями регионов по социально-экономическому развитию). В феврале 2021 года портал занял первое место в номинации "Городской портал для предпринимателей" в конкурсе "Золотой сайт".