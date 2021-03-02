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Кабмин выдвинул Сечина и Орешкина госкандидатами в совет директоров "Роснефтегаза"

В совет директоров также номинировали председателя правления "Алросы" Сергея Иванова, генерального директора "Роснефтегаза" Геннадия Букаева и председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло пять кандидатов в совет директоров "Роснефтегаза", включая главу "Роснефти" Игоря Сечина и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

В совет директоров также номинированы председатель правления "Алросы" Сергей Иванов, генеральный директор "Роснефтегаза" Геннадий Букаев и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

Все они входят в действующий состав совета директоров "Роснефтегаза".

"Роснефтегаз" управляет государственными активами РФ в нефтяной и газовой промышленности, владеет пакетами акций "Роснефти" (40,4% уставного капитала), "Газпрома" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%). "Роснефтегаз" на 100% принадлежат государству в лице Росимущества.

Теги
РоссияСечин, Игорь ИвановичОрешкин, Максим Станиславович
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