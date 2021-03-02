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Общественный транспорт Москвы потерял около 40 млрд рублей в 2020 году

Это связано с падением билетной выручки и необходимостью оказать поддержку малому предпринимательству, задействованному в работе столичной инфраструктуры

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Городской транспорт столицы недополучил в 2020 году из-за пандемии порядка 40 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник.

"Если брать в совокупности, городской транспорт недополучил в прошлом году почти 40 млрд рублей, это огромные деньги", - сказал он.

По словам Ликсутова, это связано с падением билетной выручки в период пандемии, а также с необходимостью оказать поддержку малому предпринимательству, задействованному в работе столичной инфраструктуры.

По словам заммэра, недополученная сумма в полном объеме была компенсирована из средств бюджета. "Мы не могли не остановить ни приобретение нового подвижного состава, ни обновление парка нашего наземного городского транспорта, железнодорожного транспорта", - пояснил он.

Ранее руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин сообщил, что в 2020 году Москва оказала финансовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса на 90 млрд рублей.

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РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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