Мониторинг ОПЕК+ обсудит рост добычи нефти в апреле в условиях дефицита

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ в среду соберутся в онлайн-формате в узком составе для обсуждения вариантов действий на рынке нефти в апреле. Большинство участников соглашения могут поддержать рост добычи на 1,5 млн б/с, говорят источники ТАСС. Это позволит охладить перегретый нехваткой предложения рынок нефти, соглашаются эксперты.

Главной задачей министров мониторингового комитета, в который входит восемь стран из 23, участвующих в соглашении, станет поиск оптимального варианта действий в обсуждаемый период, который будет предложен на большой министерской встрече, намеченной на 4 марта.

Изначальный план сделки, оговоренный еще в апреле прошлого года, подразумевал постепенное восстановление после резкого и глубокого сокращения добычи. Так, если с мая по июль 2020 года нефтеэкспортеры снижали производство нефтесырья на 9,7 млн б/с, а с августа по декабрь - на 7,7 млн б/с, то с начала 2021 года ограничения должны были смягчиться до 5,8 млн б/с.

Однако последний пункт не совсем удался. Из-за опасений по поводу второй масштабной волны распространения коронавируса Саудовская Аравия уговорила союзников увеличить добычу в январе всего лишь на 0,5 млн б/с вместо планировавшихся почти 2 млн б/с. Для февраля и марта и вовсе был выбран специфичный сценарий, который давал возможность восстановления добычи в небольшом объеме только России и Казахстану, а на остальных налагал дополнительное сокращение добычи. Так, Саудовская Аравия в добровольном порядке на два месяца убирала с рынка 1 млн б/с, другие страны - в сумме еще 0,4 млн б/с.

Сокращай и властвуй

Еще месяц назад секретариат ОПЕК подсчитал, что на рынке нефти в 2021 году будет наблюдаться устойчивый дефицит, вызванный масштабными ограничениями со стороны ОПЕК + и спадом активности по бурению новых скважин в США. И если с окончанием марта дополнительные ограничения в ОПЕК+ завершатся, то с апреля добыча нефти в странах альянса может увеличиться по меньшей мере на 1,5 млн б/с, так как еще в январе партнеры договорились, что чистый прирост предложения не может превышать 0,5 млн б/с в месяц.

По словам источника ТАСС в ОПЕК+, большинство стран, скорее всего, поддержат вариант смягчения ограничений в апреле, хотя предметно объемы еще не обсуждались.

"Такое решение позволило бы немного остудить рынок, который стал перегреваться на фоне наблюдающегося дефицита, а также частично удовлетворить амбиции России и других стран, желающих начать наращивать добычу", - сказал в беседе с ТАСС директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Эксперт считает, что восстановление добычи в апреле не приведет к профициту и обвалу цен на рынке нефти, чего так опасается Саудовская Аравия.

Ожидать более заметного роста глобального предложения нефти стоит не раньше второй половины года, когда, как ожидается, в Европе и США будет вакцинирована критическая часть населения, полагает он. Такой сценарий позволит ослабить карантинные ограничения и привести к восстановлению уровня мобильности населения и потребления нефти, заключил эксперт.