Власти в Приморье заявили, что инвестиционный сбор в портах не повлияет на цену товаров

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Новый инвестиционный портовый сбор в портах Приморья не повлияет на стоимость товаров, которые доставляются в регион морским транспортом, сообщил ТАСС заместитель транспорта и дорожного хозяйства края Григорий Плотницкий.

Инвестиционный портовый сбор - это сбор на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры порта, относящихся к объектам федеральной собственности. В перечне портов, где будет взиматься такой сбор, 13 портов, в том числе Владивосток, Находка, Восточный в Приморье. Размеры сбора на 2021 год составляют 12,31 рубля / 1 GT (валовая вместимость судна).

"На ценообразование влияют такие факторы, как конкуренция, сезонное изменение грузопотоков, а также колебания цен на нефть, которые, в конечном счете, приводят к изменениям тарифов. Соответственно, увеличение инвестиционного портового сбора не должно сказаться на увеличении цен на импортные товары, в доставке которых заложена морская составляющая", - сообщил Плотницкий. Морским транспортом в Приморье поставляются практически все основные группы товаров.

Он уточнил, что плательщиком такого сбора является судовладелец, а платежи будут осуществляться через портового оператора. Расходы на обслуживание судна в порту увеличатся, что может привести к росту ставки морского фрахта. Однако, уточнил Плотницкий, по имеющейся информации, морские линии не планируют повышать ставки морского фрахта или транслировать такое повышение далее в связи с увеличением инвестиционного сбора.

"На сегодняшний день мы должны обеспечить заход современных больших судов и максимально быструю погрузку и выгрузку грузов. Поэтому порты необходимо своевременно реконструировать и расширять. Морские перевозчики, заинтересованные в развитии портовой инфраструктуры, занимаются инвестициями и внедрением новых решений самостоятельно (собственные терминалы, депо порожних контейнеров, склады временного хранения и другие). Но этого недостаточно", - отметил Плотницкий.

Всего в Приморье шесть морских портов, в 2020 году их грузооборот составил 138,4 млн тонн, увеличившись на 4,2%. В прошлом году в порты региона было совершено более 37 тыс. судозаходов, в январе 2021 - более 2,5 тыс. судозаходов, на 4% меньше, чем в январе 2020 года.

Инвестиционный портовый сбор

Гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев в декабре 2020 года сообщил журналистам, что инвестиционный портовый сбор планируется направить на строительство акватории морского терминала для перевалки минеральных удобрений в порту Усть-Луга, создание акватории угольного терминала в бухте Суходол морского порта Владивосток и акватории угольного терминала в бухте Мучке морского порта Ванино, а также работы по реконструкции государственных причалов в морских портах Восточный и Певек.

В январе замглавы министерства транспорта РФ Юрий Цветков сообщил, что инвестсбор, который будет взиматься с судов загранплавания, позволит компенсировать дисбаланс в связи с существенным снижением курса рубля и станет одним из источников финансирования строительства объектов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Он составит не менее 5 млрд рублей в год на всю страну.