Мишустин заинтересовался на Алтае чайным напитком из гриба чага

СЕЛО МАЙМА /Республика Алтай/. 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с будущими резидентами агропромышленного парка "Амза" и выразил желание приобрести что-нибудь из товаров, которые они производят.

Представители промышленности рассказали главе правительства о своих компаниях и продемонстрировали продукцию, которую они производят. В частности, были представлены колбасы, мясные деликатесы, фитопродукция, биологически-активные добавки, сыры, молочная продукция, травяные чаи. "А приобрести можно?", - спросил Мишустин, разглядывая стенд с товарами. Предприниматели ответили утвердительно. Премьер особенно заинтересовался чайным напитком из гриба чага.

Агропромышленный парк "АгроМир Туулу Алтай" общей площадью 8058 кв. м будет построен в Майминском районе Республики Алтай, в 12 км от Горно-Алтайска. В соответствии с проектом на одной площадке будут созданы предприятия по переработке мяса, агросырья и дикоросов. В перспективе планируется продажа местной продукции за пределами региона.

К 2024 году на правах субаренды в помещениях агропарка планируется разместить 10 резидентов (166 рабочих мест) с годовым оборотом более 260 млн рублей.