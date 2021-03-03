Geely рассчитывает на рост объема продаж своих автомобилей в России в 2021 году

ШАНХАЙ, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайская автомобилестроительная компания Geely рассчитывает на постепенный рост своих продаж на российском рынке в течение 2021 года по мере улучшения эпидемиологической ситуации и нормализации работы логистического сектора. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС генеральный директор Geely Motors Russia Чжан Шоухэ.

"Как известно, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 весь автомобильный рынок России просел на 9%. В этих условиях Geely продала в России 15 475 автомобилей. Рост составил 61,2%", - информировал он.

В начале года, добавил Чжан Шоухэ, Geely продала в России всего 555 автомобилей из-за ряда факторов на международном логистическом рынке, а также второй волны пандемии. Однако в феврале объем продаж вырос до 1,2 тыс. единиц. "Уверены, что в течение этого года объем продаж будет постепенно расти", - сказал он.

Базирующаяся в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) компания Geely начала работу на российском рынке в 2007 году. Самый большой объем продаж автомобилей в РФ был зафиксирован в 2013 году - 30 тыс. единиц. По словам Чжан Шоухэ, три модели компании - Atlas, Coolray и Tugella - пользуются наибольшей популярностью у российских покупателей.

Чжан Шоухэ назвал российский рынок "важным и стратегическим" направлением зарубежной деятельности компании. В России представлены самые новые и наиболее технически продвинутые модели Geely, линейка которых будет обновляться в зависимости от потребностей рынка, резюмировал он.