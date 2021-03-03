Средний размер выданных в январе автокредитов вырос до 907,8 тыс. рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Средний размер выданных российскими банками в январе 2021 года автокредитов увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 13,4% и достиг 907,8 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В бюро отмечают, что средний чек автокредита рос постоянно, начиная с лета 2020 года, в декабре составил рекордные 1 млн рублей. Также в начале года увеличилось количество выданных автокредитов и уровень одобрения банками заявок граждан на автокредиты.

"Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили", - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

В январе самый большой средний размер выданных автокредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам автокредитования бюро зафиксировало в Москве (1 368,3 тыс. рублей), Московской области (1 127,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (1 073,8 тыс. рублей) По сравнению с январем прошлого года наибольший рост данного показателя в январе 2021 года продемонстрировали Кемеровская (рост на 89,2%) и Тверская (24,2%) области, Республика Татарстан (19,4%).