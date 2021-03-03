Минпромторг готов поддержать автозаводы в случае проблем с комплектующими

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ готов оказать автопроизводителям и их поставщикам поддержку в случае проблем с электронными комплектующими, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Нам известно о глобальном кризисе поставок электронных комплектующих, который начался в конце 2020 года и продолжает набирать силу. Многие автопроизводители за рубежом уже неоднократно останавливали производство из-за нехватки электроники. В России у автопроизводителей нет перебоев с поставкой электронных комплектующих. Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы оказать автопроизводителям и их как российским, так и зарубежным поставщикам поддержку", - отметили в Минпромторге.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что российские производители электроники для авто столкнулись с общемировым дефицитом чипов. По информации издания, речь идет, в частности, о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, панелей управления приборами, тахографов, кузовной электроникой, блоков управления двигателем, мультимедийных систем и так далее.

Как заявили ТАСС в "Автовазе", компания оперативно отслеживает ситуацию с дефицитом электроники для машин и уже создала рабочую группу по этому вопросу. При этом производство автомобилей ведется в соответствии с годовым планом.

"В настоящий момент мы обеспечены компонентами, но ситуация, складывающаяся на мировом рынке, нас тревожит", - прокомментировали ситуацию в "Камазе".

Проблема дефицита электроники также не коснулась заводов "Соллерса", производственные площадки группы полностью обеспечены необходимыми компонентами. "На сегодня о приостановке производства или дефиците речь не идет", - уточнил официальный представитель компании. "Из-за общей ситуации на мировом рынке риски сохраняются, но мы внимательно следим за развитием ситуации и делаем все возможное, чтобы обеспечить бесперебойное производство", - добавили в группе.