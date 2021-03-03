Роспатент предлагает составить профиль регионов с помощью патентной системы аналитики

КЕМЕРОВО, 3 марта. /ТАСС/. Роспатент предлагает составить профиль регионов России с помощью патентной системы аналитики, которая включает в том числе анализ программ развития, продукции производственных предприятий, проектов университетов. Это поможет определить конкурентные преимущества регионов, сообщил в среду на съезде лидеров "Опоры России" в Новокузнецке руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

"До последнего времени основными нашими клиентами были крупнейшие компании, <…> но сейчас мы хотим больше сил отдать региону, субъектам. Составить профиль региона наши специалисты могут с патентной аналитикой в разрезе технологической специализации региона, потенциала исследований и разработок и потенциала коммерциализации субъекта", - сказал Ивлиев.

Роспатент предлагает провести анализ программ развития регионов, продукции производственных предприятий, выполненных университетами и организациями исследовательских проектов, от которых есть результаты интеллектуальной деятельности. Он уточнил, что в настоящее время в стране наблюдается патентная стагнация, предлагаемые инструменты в том числе помогут решить эту проблему.

Ивлиев отметил, что подобный комплексный региональный проект предполагается разработать совместно с правительством Кузбасса, его результатом будет так называемый альбом патентных отраслевых ландшафтов, который создадут на основе целевых индикаторов госпрограмм субъекта.

"Будут выявлены перспективные направления и наилучшие технические решения в области приоритетов развития высокотехнологичных предприятий. В рамках патентных ландшафтов уже сейчас возможно провести междисциплинарное исследование технологий, продуктов, услуг, возникающих на стыках технологических направлений, оценку положения отечественных предприятий в производственных цепочках создания конкурентоспособной продукции, определить потенциал импортозамещения", - сказал глава Роспатента.