Замминистра финансов Максимов выдвинут кандидатом в совет директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло замминистра финансов Тимура Максимова в качестве кандидата в совет директоров "Аэрофлота". Экс-министр транспорта Евгений Дитрих, который сейчас занимает пост главы ГТЛК, в список не вошел. Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в совет директоров "Аэрофлота" входит 11 человек: его председатель - глава Минтранса РФ Виталий Савельев, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев, глава "Государственной лизинговой транспортной компании" Евгений Дитрих, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, управляющий директор "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава ОАК Юрий Слюсарь, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и гендиректор "Авиакапитал-cервис" Роман Пахомов.

Согласно документу, в список не вошли Пахомов и Дитрих. Среди новых кандидатов в совдир числятся: советник президента "Транснефти" Екатерина Никитина, замначальника управления Росимущества Михаил Сорокин, члены ревизионной комиссии РЖД Александр Тихонов и Сергей Убугунов, а также замдиректора департамента Минфина РФ Андрей Холопов.

Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (57,34%) принадлежит государству в лице Росимущества, 0,05% - менеджменту и совету директоров компании, 1,96% составляют квазиказначейские акции, остальные 40,65% - в свободном обращении.