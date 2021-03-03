Минприроды внесло в кабмин законопроект об ответственности по ликвидации вреда природе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минприроды внесло в правительство на рассмотрение проект федерального закона, предусматривающий обеспечение исполнения собственниками промпредприятий обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минприроды.

Законопроект подготовлен по поручению президента Владимира Путина и вице-премьера Виктории Абрамченко. Согласно законопроекту, предполагается введение регулирования в отношении наиболее опасных производственных объектов, оказывающих негативно воздействие на природу: крупных химических, металлургических и нефтеперерабатывающих заводов, а также предприятий, на которых используются токсичные вещества. Документ вносит изменения в несколько федеральных законов, включая законы "Об акционерных обществах", "О промышленной безопасности", "Об охране окружающей среды", а также в Градостроительный кодекс РФ.

"Все больше на слуху ситуации, когда опасный промышленный объект является банкротом и не стоит практически ничего, а его рекультивация стоит дорого, как например, в Усолье-Сибирском. Ликвидация таких объектов осуществляется за счет государства, но таких ситуаций возникать не должно. Поэтому разработан данный законопроект. Он предупредит накопление вреда окружающей среде, не допустит появление новых горячих экологических точек", - сказал глава Минприроды Александр Козлов, слова которого приводит пресс-служба.

О главном нововведении

Ключевым нововведением является требование о получении заключения об оценке причиненного вреда окружающей среде. Получение заключения станет обязательным при исключении опасных производственных объектов из государственного реестра, при снятии с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также при их отчуждении, преобразовании или банкротстве. За выдачу таких заключений будет отвечать федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством.

"Положения законопроекта распространяются как на новые проектируемые и вводимые в эксплуатацию промышленные предприятия, так и на действующие. Новые предприятия будут обязаны включать в проектную документацию мероприятия по ликвидации вреда. А для действующих - предусмотрены переходные положения - сроки, в которые они должны разработать планы мероприятий по ликвидации вреда. Далее к ним будут применяться требования по финансовому обеспечению этих мероприятий", - добавил Козлов.

Кроме того, собственники предприятий будут должны подтверждать финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации вреда окружающей среде с использованием нескольких финансовых инструментов: банковской или независимой гарантии, договора страхования, резервного фонда. Плата за негативное воздействие на природу, штрафы за административные нарушения по ее охране и платежи по искам о возмещении вреда будут направляться на выявление, оценку или ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.