Власти Карелии рассчитывают на федеральную финансовую поддержку государственных совхозов

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Финансовая поддержка требуется двум государственным сельхозпредприятиям Карелии - совхозам "Толвуйский" и "Ведлозерский", на базе которых планируется построить современные роботизированные фермы. Власти республики рассчитывают на поддержку в этом вопросе со стороны федерального центра, сообщил в среду во "ВКонтакте" глава региона Артур Парфенчиков по итогам встречи с зампредседателя правительства РФ Викторией Абрамченко.

"До реализации всех намеченных планов предприятия нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, учитывая, что сейчас у них в "активе" изношенная более чем на 65% производственная база и устаревшие технологии. В этом вопросе рассчитываем на помощь федерального центра", - говорится в сообщении.

В рамках инвестиционных проектов планируется строительство роботизированных молочных комплексов в селе Толвуе мощностью 2 тыс. голов дойного стада, а в селе Ведлозере - 1,2 тыс. По словам Парфенчикова, строительство планируется начать в 2022 году.

Правительство республики уже направило более полумиллиарда рублей федеральных средств индивидуальной программы развития региона на увеличение уставного капитала совхоза "Ведлозерский", а также начало проектирование роботизированной молочной фермы, которую планируется построить на базе имущественного комплекса фермы "АО "Пряжинское", где в 2017 году из-за действий руководства от голода погибли более тысячи норок и 15 телят. Примерная стоимость нового сельскохозяйственного объекта, по предварительным оценкам, составит около 1,5 млрд рублей.

Совхозы "Толвуйский" и "Ведлозерский" в мае 2018 года были одобрены к приватизации, однако ни одно из предприятий так и не было продано из-за низкого интереса со стороны частных инвесторов. Оба предприятия являются убыточными и требуют модернизации.