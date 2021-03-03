Страны ОПЕК+ в январе показали лучшую дисциплину сокращения добычи нефти с мая 2020 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Страны альянса ОПЕК+ в январе сократили добычу нефти в совокупности на 7,4 млн б/с, выполнив соглашение на 103% от плана. При этом уровень нарушения дисциплины в январе оказался самым низким с начала действия соглашения. Такой вывод следует из доклада, подготовленного к заседанию мониторингового комитета ОПЕК+ в среду. С копией документа ознакомился ТАСС.

В нем отмечается, что перевыполнение плана сделки достигнуто за счет стран ОПЕК. Так, если брать в расчет добычу только десяти стран картеля, то в январе она была на 362 тыс. б/с ниже требуемого уровня. Поэтому уровень исполнения сделки по этим участникам в январе составил 108%. Страны "не ОПЕК", участвующие в сделке, в январе, напротив, добывали больше необходимого - на 130 тыс. б/с. Они свой план исполнили только на 95% в январе.

Всего в январе объем перепроизводства нефти в ОПЕК+ достиг 190 тыс. б/с - это самый низкий уровень с мая 2020 года, когда сделка по сокращению добычи в нынешнем виде стартовала, отмечается в документе. Всего с мая страны альянса смогли компенсировать более 1 млн б/с перепроизводства нефти путем компенсирующих сокращений добычи. Между тем общий накопленный объем перепроизводства к февралю 2021 года достиг 2,8 млн б/с. В этой цифре учитывается весь объем невыполнения квот по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ с мая 2020 года.

В докладе, в частности, отмечается, что Нигерия в январе смогла полностью компенсировать предыдущие отставания от плана. Другим членам, не до конца выполняющим свои квоты, рекомендовано представить планы компенсации перепроизводства в секретариат ОПЕК до 15 марта. Наиболее заметный объем недоисполнения условий сделки замечен в том числе у Ирака, России, Казахстана, Южного Судана, Габона и Конго, следует из документа.