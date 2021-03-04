Нефтеэкспортеры ОПЕК+ продолжат искать компромисс

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ на онлайн встрече 4 марта попробуют найти компромиссное решение о том, как действовать на рынке нефти в апреле, хоть им и не удалось прийти к консенсусу накануне. Вопреки ожиданиям идея ослабить ограничения по добыче в апреле еще на 0,5 млн б/с не нашла всеобщей поддержки. В ОПЕК+ все еще опасаются обострения рисков, связанных с пандемией. Спасти дискуссию может Саудовская Аравия, которая в очередной раз анонсировала наличие суперпредложения, устраивающего всех.

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в нынешнем виде работает с мая 2020 года. Готовность урезать производство нефти в рекордных объемах возникла у союзников почти год назад, после того, как котировки Brent обвалились ниже $20 за баррель впервые за двадцатилетний период. Причиной тому отчасти послужил провал переговоров ОПЕК+ в Вене 6 марта. Тогда Россия и ОПЕК не смогли договориться о снижении добычи на 1,5 млн б/с.

Новая сделка, спустя год, смогла восстановить цену нефти на докризисном уровне, подняв Brent в район $65 за баррель. Всего странам альянса удалось за десять месяцев убрать с рынка 2,3 млрд баррелей нефтяного предложения, что привело рынок в состояние устойчивого дефицита.

Оптимизм на рынке нефти, разделяемый инвесторами и наблюдателями, внушал надежду на то, что уже в апреле нефтеэкспортеры из ОПЕК+ смогут, наконец, продолжить ослаблять ограничения, ведь в январе они не смогли реализовать этот план полностью.

Однако результаты консультаций мониторингового комитета ОПЕК+ в среду не оправдали эти ожидания. Министры комитета, который работает под руководством России и Саудовской Аравии, не смогли прийти к единому мнению о том, сколько нефти нужно добывать в апреле, и не вынесли соответствующую рекомендацию для министерской конференции, которая будет обсуждать этот вопрос в полном составе уже в четверг.

Козырь в рукаве

Впрочем, в среду министерские дискуссии так и не дошли до конкретных предложений, ограничившись только проекциями по поводу развития рынка нефти. Но и мнения о перспективах ближайших месяцев оказались различными, сообщали подробности встречи источники ТАСС. По словам одного из собеседников, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман даже не стал обсуждать сценарии действий, выразив желание услышать мнение всех участников соглашения, и предложил отложить переговоры до четверга.

Российский вице-премьер Александр Новак после встречи пояснил в своем комментарии для телеканала "Россия-24", что некоторые страны видят риски для рынка нефти из-за нестабильной ситуации. При этом он констатировал, что Россия разделяет эти опасения. "В то же время, если смотреть на ситуацию, то она гораздо лучше, чем была год назад, чем была осенью", - резюмировал он.

Сомнения о ближайшем будущем одолевают нефтеэкспортеров не впервые. Предыдущие, январские переговоры, также сопровождались противоречивыми оценками того, насколько крепко в мире восстанавливается потребление нефти. Поставить точку в прениях удалось благодаря экстравагантному предложению Саудовской Аравии, которая заявила о том, что возьмет на себя дополнительное бремя сокращений в виде 1 млн б/с в феврале - марте, но Россия и Саудовская Аравия при этом могут свою добычу немного нарастить.

По данным источников ТАСС, бен Сальман пообещал и в этот раз озвучить позицию крупнейшего производителя нефти в ОПЕК после того, как все участники совещания раскроют свои карты на встрече в четверг.

Котировки Brent в среду почти не отреагировали на исход предварительных переговоров, не закончившихся рекомендацией по объемам добычи, и остались в районе $64 за баррель. Инвесторы понимают, что ОПЕК+ достигнет договоренностей в любом случае, ведь сценарий прошлогодних переговоров не входит ни в чьи интересы.