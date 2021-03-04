Правительство прорабатывает восемь проектов по формированию высокотехнологичной экономики

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство России планирует проработать восемь проектов, направленных на формирование в стране высокотехнологичной экономики. Об этом говорится в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 26 февраля 2021 года.

Согласно документу, правительство планирует работать, в частности, над проектами "Взлет - от старта до IPO", ответственной за который назначена заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, "Новый рынок интеллектуальной собственности", за который отвечает первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов, "Локомотивы инвестиций (платформы СЗПК для поддержки крупных инвестиционных проектов)", ответственным за который также назначен Андрей Иванов.

Кроме того, правительство планирует проработать проект "Fast Track для инвестиций в регионах (система поддержки средних инвестиционных проектов)", ответственным за который назначен замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

В протоколе отмечается, что ответственные исполнители должны подготовить планы реализации стратегий, провести оценку необходимых финансовых ресурсов и определить источники возможного финансирования, а также определить организационные модели проектов к 8 апреля, когда они будут защищать эти проекты у председателя правительства РФ Михаила Мишустина.