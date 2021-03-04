Доля Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте России выросла в 1,5 раза за пять лет

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) России увеличилась за пять лет в 1,5 раза и составила 24,8%, в 2015 году этот показатель был на уровне 16,1%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за пять лет выросла с 16,1% до 24,8%. Таких показателей удалось достигнуть благодаря развитию высокотехнологичных предприятий в столице, а также действующим мерам поддержки для компаний-экспортеров. Так, в 2020 году столичные товары экспортировали в 183 страны мира, это на 20 стран больше, чем в 2015 году. Среди новых рынков сбыта - Буркина-Фасо, Андорра, Каймановы острова, Коста-Рика, Ямайка, Барбадос, Багамские острова и Новая Каледония", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в 2020 году объем экспорта в новые страны, по оценкам специалистов Центра "Моспром", составил более $6 млн. Среди импортированной продукции - алюминиевая проволока, моющие и чистящие средства, мясо и субпродукты, а также трикотажная одежда. Среди продукции агропромышленного комплекса особым спросом пользуются шоколадные изделия - $90,08 млн (2015 год - $70,42 млн), мучные кондитерские изделия - $68,42 млн (2015 год - $45,44 млн) и колбасные изделия - $31,07 млн (2015 год - $19,31 млн).

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, по итогам 2020 года в списке товаров с высоким спросом на зарубежных рынках оказалась фармацевтическая продукция - объем экспорта составил $332,64 млн, что почти в полтора раза больше, чем в 2015 году, когда этот показатель был на уровне $131,87 млн. Также среди востребованных товаров парфюмерная, косметическая продукция и туалетные средства, по ним сумма экспорта составила $345,41 млн против $241,76 млн в 2015 году; фильтровальное оборудование - $71,09 млн против $40,58 млн в 2015 году, а также медицинские приборы и устройства - $36,97 млн, в 2015 году сумма составила $19,16 млн.

"В 2015 году основными импортерами несырьевой неэнергетической продукции были Казахстан, Беларусь, Китай, Индия и Египет, на их долю приходилось около трети всего ННЭ Москвы. В 2020 году ситуация значительно изменилась, среди ключевых партнеров Москвы появились Соединенные Штаты Америки, Германия и Турция", - добавила генеральный директор Центра "Моспром" Наталья Шувалова.

Пятерка лидеров

По данным экспертов Центра поддержки и развития экспорта "Моспром", среди регионов страны в пятерку лидеров по объему экспорта и доле в структуре российского экспорта также входят Санкт-Петербург с объемом в $7,81 млрд и долей 4,9%, Свердловская область - $7,80 млрд и долей 4,9%, Ростовская область - $7,78 млрд, доля 4,8%. Замыкает пятерку Московская область с объемом в $6,68 млрд и долей в общероссийском экспорте 4,2%.