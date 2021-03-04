Роскачество назвало лучшие розовые вина России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Роскачество проверило розовое вино и выяснило, что качественный образец этой продукции может стоить менее 400 рублей за бутылку. Об этом говорится в сообщении организации.

В исследовании этого года эксперты Роскачества оценили 26 образцов розовых вин. Эксперты исследовали вина 20 торговых марок (в алфавитном порядке): "Анжелика Варум", "Винодельня Ведерниковъ", "Вилла Звезда", "Винодельня Покровская", "Высокий берег", "Золотая балка", "Мысхако", "Усадьба Перовских", "Фанагория", "Южная винная компания", Alma Valley, Aristov, Azov Vine, Chateau Pinot, Chateau Tamagne, Di Caspico, Esse, Golubitskoe Estate, Millstream, ZB. Наибольшее количество вин в исследовании представляли регионы Краснодарского края - Таманский полуостров, Новороссийск - 11 торговых марок. На втором месте в "региональном зачете" - Крым и Севастополь - пять торговых марок, две торговые марки представляли вина Ростовской области и по одной - Дагестан и Волгоградскую область.

"Высокие позиции в рейтинге заняли вполне доступные по своей цене розовые вина. Лишь одно из вин в десятке лучших стоит более 700 рублей на полке магазина, а две первые позиции крупных производителей с Таманского полуострова можно приобрести по цене от 250 до 400 рублей за бутылку", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Роскачестве, по сравнению с прошлым годом в исследовании выросла доля вин, получивших достаточно высокую оценку - более 81 балла. Если в прошлом году розовых вин такого уровня в исследовании Роскачества было лишь четыре, сейчас вин с оценкой на уровне "бронзы" международных дегустационных конкурсов в "Винном гиде России" было отмечено уже 10 наименований. Все вина показали уровень не ниже планки качества в 71 балл.

Кто победил

Наиболее высокое качество, по данным организации, продемонстрировали сухие розовые вина - они заняли места с первого по восьмое в рейтинге. Большинство лидирующих позиций досталось винодельням, расположенным на Таманском полуострове региона Кубани. Первую строчку в исследовании заняло вино Chateau Tamagne Fleurs Du Sud компании "Кубань вино", на втором месте авторское вино Каберне Фран от бренда Fanagoria, на третьем - "Высокий берег Цвайгельт", а на четвертой позиции - Мерло Шато Тамань также от "Кубань вино". Лидер рейтинга белых вин - компания "Мысхако" - заняла пятую позицию с вином "Розовое из Красного".

Лучшим полусухим розовым вином рейтинга стало крымское Alma Valley Summer Wine урожая 2019 года. Наиболее интересным из небольшого числа полусладких розовых вин эксперты посчитали Azov Vine Ballet из Краснодарского края.

Большинство качественных вин в исследовании были произведены в 2019 году, однако два образца в верхней части рейтинга были датированы 2018 годом урожая, что подтверждает рост компетенций российских виноделов в работе с этим сложным стилем вина. Как добавили в Роскачестве, большинство качественных вин в исследовании были произведены из широкой палитры красных сортов винограда: Каберне Фран, Мерло, Цвайгельт, Пино Нуар.