Uniper оценивает готовность "Северного потока - 2" в 98%

ТАСС, 4 марта. Германский концерн Uniper, который выступает финансовым партнером по проекту строительства трубопровода "Северный поток - 2", с нетерпением ждет его завершения и считает его важным для обеспечения энергобезопасности Европы. Об этом сообщил топ-менеджер Uniper в ходе телефонной конференции с инвесторами.

"Это бизнес-проект, завершенный на 98%. И мы с нетерпением ждем, когда он будет завершен полностью", - сказал он.

"Внимательно следим за тем, как идет строительство трубопровода. Мы считаем, что ситуация довольно хорошая - Россия обещает завершить строительство, мы не видим никаких технических рисков", - добавил топ-менеджер, обратив внимание на необходимость реализации этого проекта, так как российский газ будет поставляться напрямую в Европу.

В отчете Uniper за 2020 год компания не исключила возможность не завершения проекта строительства "Северного потока - 2" из-за санкций США. При этом компания напомнила, что оператор проекта - Nord Stream 2 - не раз подтверждал готовность завершения проекта. Также в реализации проекта уверен "Газпром".