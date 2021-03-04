В "Технополисе "Москва" запустили производство комплектующих для космической техники

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения, продукция специально разрабатывалась для импортозамещения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики

"АО "ГК "Электронинвест" разработало радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), обеспечивающие надежность работы электроники. Компания работает на зеленоградской площадке "Алабушево", где построила собственный завод общей площадью 2,4 тыс. кв. м, инвестиции составили порядка 355 млн рублей. Новая разработка предназначена для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники, она специально разрабатывалась для импортозамещения. Продукция уже запущена в производство, есть первые заказчики", - приводятся в сообщении слова главы департамента Александра Прохорова.

По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, АО "ГК "Электронинвест" в 2017 году стал резидентом столичной ОЭЗ. Статус резидента открыл предприятию доступ к налоговым и таможенным преференциям, что позволило реализовать инвестиционный проект максимально эффективно. В планах компании - дальнейшее оснащение производства, созданного в ОЭЗ Москвы. Что касается новой линейки продукции, то ее создателям удалось не только достичь установленных высоких технических характеристик, но и улучшить некоторые из них. При этом изделия полностью разработаны и изготовлены на отечественной элементной базе.

Как уточнил генеральный директор АО "ГК "Электронинвест" Емельян Полянский, участие в российских космических программах потребовало расширения и модернизации производства.

"До настоящего времени для обеспечения безусловного выполнения поставок производство работало почти на грани своих возможностей. Но модернизация всех производственных подразделений и окончание последнего этапа пусконаладочных работ по запуску нового производственного участка, так называемой "чистой зоны", позволят в полном объеме решить этот вопрос. За счет проведенных работ в два раза увеличено количество высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас на предприятии трудятся 156 человек", - сказал он.