Производители не ожидают дефицита яиц на российском рынке из-за ситуации с птичьим гриппом

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" (Руспродсоюз) не ожидает дефицита яиц на российском рынке на фоне ситуации со вспышкой птичьего гриппа. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

"Ввиду удорожания кормов, недостатка инкубационного яйца, вспышек птичьего гриппа сегодня на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения по яйцу и куриному мясу. Его также провоцирует тот факт, что в текущее кризисное время куриное мясо и яйцо являются одним из самых доступных широкому кругу потребителей источником белка. Однако речи о дефиците продукции не идет", - сказал он.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов также сообщил агентству, что производители не наблюдают дефицита на рынке. По его словам, сейчас в сети поставляется несколько десятков наименований продукции.

ТАСС запросил торговые сети "Магнит", X5 Retail Group, "Ашан" и Metro. "Лента" сообщила ТАСС, что не видит дефицита мяса курицы и яиц. "Не ожидаем", - ответил представитель торговой сети на вопрос, ожидается ли дефицит яиц на фоне прогноза Минсельхоза РФ о восстановлении производства в отрасли.

Ранее сегодня Минсельхоз РФ сообщал, что полное восстановление производства мяса птицы и яиц в РФ ожидается к маю, это будет способствовать стабилизации цен. В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения, пояснили в министерстве. Это обусловлено увеличением объемов потребления мяса птицы и яиц как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны - некоторым сокращением производства из-за ситуации с птичьим гриппом. Дополнительным фактором повышения цен стали вспышки птичьего гриппа, которые в настоящее время наблюдаются и в странах Европейского союза, являющихся основными поставщиками инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик.

"Мы надеемся, что обсуждаемые меры поддержки отрасли - субсидирование собственного производства, повышение ставки импортной таможенной пошлины - в среднесрочной перспективе решат проблему. Что касается стабилизации текущей ситуации, то нам необходимо активизировать импорт инкубационного яйца из европейских стран, но он должен проходить строгий контроль", - заключил Востриков.