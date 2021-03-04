Продажи новых легковых автомобилей и LCV в феврале выросли до 120 тыс.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в феврале 2021 года выросли на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 120 тыс. штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за январь - февраль продажи упали на 1,4% в годовом выражении - до 215,3 тыс. автомобилей.

"После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с еще одним месяцем восстановления", - прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, слова которого приводятся в сообщении.

В ассоциации также уточнили, что в целом российский авторынок остается на уровне прошлого года.

По данным АЕБ, лидером среди автопроизводителей на российском рынке в феврале традиционно остается "Автоваз", продажи которого выросли на 13% - до 28,3 тыс. шт. На втором месте южнокорейская компания Kia, продажи которой упали на 3%, до 16,5 тыс. машин. Замыкает тройку автоконцерн Hyundai, сокративший продажи на 4%, до 13,8 тыс. авто. Следом идут Renault - 10,2 тыс. шт. (продажи на уровне прошлого года) и Toyota - 7,6 тыс. машин (-7%).