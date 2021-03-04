"Ъ": авиабилеты за рубеж резко подорожали в марте

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Средняя стоимость авибилетов за рубеж в марте выросла на 55% и составила 15,7 тыс. рублей по отношению к марту 2020 году и на 39,5% - по отношению к марту 2019 года, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные билетных агрегаторов Biletix и Aviasales.

"Ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов привело к резкому росту стоимости полетов, - отмечает газета. - Медленнее, но дорожают и полеты внутри страны. Эксперты ждут, что такая динамика сохранится фактически до полного возобновления авиасообщения между странами: перевозчикам нужно компенсировать потери".

Так, например, средняя стоимость билета в ОАЭ (по данным Aviasales) увеличилась почти в два раза по сравнению с 2019 годом до 23,7 тыс. рублей, в Грузию - почти в 2,5 раза до 15,7 тыс. рублей, в Египет - на 29% до 16,4 тыс. рублей, а на Мальдивы - на 36% до 40,1 тыс. рублей.

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина к росту стоимости авиабилетов привело ограничение международных перелетов. Более того, принимать россиян на данный момент готовы около 40 стран, из которых прямое регулярное авиасообщение открыто лишь с несколькими, в итоге туристы используют хабы для пересадок, как правило, это Стамбул, Дубай и Минск.

"Квотирование международных перелетов и ограниченный объем доступных рейсов вместе с высоким спросом позволяют перевозчикам отказываться от низких тарифов, повышая стоимость за счет динамической системы ценообразования", - поясняет эксперт.

"На внутреннем рынке стоимость перелетов растет не столь быстро, но также активно восстанавливается. По расчетам Aviasales, стоимость забронированного авиаперелета на март в России в одну сторону составляет 4,83 тыс. рублей, это фактически соответствует значению докризисного 2019 года (4,89 тыс. рублей), в то время как летать по стране в 2020 году было на 5,3% дешевле", - отмечает газета.