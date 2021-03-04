НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в Новосибирске посетил первый и самый крупный сортировочный хаб "Почты России", построенный в городе в рамках проекта "Национальные логистические технологии".

Представители "Почты России" рассказали главе правительства о работе по реорганизации и модернизации инфраструктуры почтовой логистики. Основной задачей инфраструктурного проекта является запуск сети логистических почтовых центров (ЛПЦ) на территории Российской Федерации.

Логистический почтовый центр в Новосибирской области - первый и самый крупный сортировочный хаб "Почты России", построенный в рамках проекта "Национальные логистические технологии". В настоящее время центр выходит на проектную мощность работы. В масштабах страны этот хаб будет вторым по размеру после московского логоцентра "Внуково" и первым по уровню автоматизации процессов.

Логистический центр "Почты России" площадью 46 тыс. кв. м расположен рядом с новосибирским аэропортом Толмачево. Через ЛПЦ сможет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Японии. Мощности комплекса позволяют обрабатывать до 1,5 млн писем и посылок в сутки, в том числе более 280 тыс. различных посылок и международных мелких пакетов. Сортировка в центре будет осуществляться для 3,5 тыс. почтовых отделений.

Вслед за центром в Новосибирске "Почта России" в 2021-2022 годах запустит логистические хабы еще в восьми городах-миллионниках: Хабаровске, Краснодаре, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Воронеже, Красноярске и Челябинске.

"Почта России" и ВТБ осенью 2018 года заключили соглашение, предусматривающее создание сети из 38 ЛПЦ. Для реализации проекта создана компания "Национальные логистические технологии", которая чуть более чем за 2,5 года планировала создать сеть ЛПЦ. Сообщалось, что каждый партнер вложит в проект по 10,19 млрд рублей.