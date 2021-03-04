Чешская АЭС "Темелин" получила ядерное топливо из России

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. АЭС "Темелин", расположенная в Южной Чехии, получила ядерное топливо для реактора первого энергоблока, направленное российской компанией ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома). Об этом сообщил в четверг журналистам директор станции Ян Крумл.

"Нами получено 48 контейнеров с ядерным топливом от ТВЭЛ, - отметил он. - Оно будет использовано дня реактора первого энергоблока станции. Процесс замены топлива начнется в конце марта".

АЭС "Темелин", расположенная близ города Ческе-Будеевице в 30 км от границы Чехии с Австрией, проектировалась при содействии советских и российских специалистов. Станция, состоящая из двух энергоблоков, оборудованных реакторами ВВЭР-1000, была введена в эксплуатацию в 2002 году.

В Чехии, помимо АЭС "Темелин", действует АЭС "Дукованы" (юго-восток республики). В строительстве обеих помогал СССР. Российская компания ТВЭЛ обеспечивает их реакторы ядерным топливом.