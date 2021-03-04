В "Почте России" прогнозируют увеличение онлайн-товарооборота к 2024 году до 20%

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Более 20% товаров в России будут продавать онлайн к 2024 году. Для этого необходимо создавать новую современную инфраструктуру и культуру работы, заявил в четверг гендиректор "Почты России" Максим Акимов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Новосибирске.

"По нашим прогнозам, больше 20% товарооборота к 2024 году будет через онлайн-каналы. Это важная социально-экономическая [ситуация]", - сказал он.

Акимов добавил, что "Почта России" отмечает существенный рост региональных потребителей, поэтому необходимо построить универсальную логистику. По его словам, предпринимателю не важно, через какую площадку продается его товар. Он должен быть уверен, что его доставят вовремя, а для этого "необходима другая инфраструктура и культура работы".

В материалах "Почты России" также сказано, что объем онлайн-продаж за пять лет вырастет почти в 2 раза - с 2,6 трлн рублей в 2020 году до 4,4 трлн рублей в 2025 году.