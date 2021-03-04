Международные резервы РФ за неделю увеличились на $3,9 млрд

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 26 февраля 2021 году увеличились на 0,7% (или на $3,9 млрд) по сравнению с показателем на 19 февраля и составили $589,6 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, увеличение резервов произошло в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.