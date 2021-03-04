"Опора России" направила в кабмин предложения по мобильной торговле и квотам на закупки

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" направило новые предложения и программу действий по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову и министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. Об этом сообщается в четверг на сайте организации.

Предложения "Опоры России" состоят из трех блоков: ускорение принятия закона о мобильной и нестационарной торговле, разрешение строительства на землях сельхозназначения и увеличение квот на госзакупку продукции, произведенной МСП. Предложения обнародовал президент "Опоры России" Александр Калинин во время выступления на форуме "Большой открытый диалог", партнером которого выступает информационное агентство ТАСС.

Калинин ранее отметил, что закон о мобильной и нестационарной торговле был внесен Министерством промышленности, одобрен правительством РФ, двумя комитетами Госдумы, а Совет Федерации представил доводы о доработке и они учтены. По его словам, это важнейшее направление, которое позволяет найти применение людям, особенно в небольших городах страны.

Также, по его словам, должно быть разрешено строительство на землях сельхозназначения: инфраструктура, здания для фермеров, рестораны, кафе, создание рекреационных зон, в случае, когда речь идет о развитии туризма. Калинин добавил, что необходимо и создание центров, через которые будет производиться сдача товара.

Глава "Опоры России" также ранее отмечал, что необходимо увеличить квоты на закупки у МСП - он приводил цифры, согласно которым в предыдущей версии нацпроекта была норма о 25%. В настоящее время закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" устанавливает квоту на закупки у МСП в размере не менее 15%.