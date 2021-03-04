Пензенский губернатор предложил открыть склады продукции из РФ в Харбинской бондовой зоне

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют обратиться с инициативой в правительство РФ по открытию складов российской продукции в Харбинской бондовой зоне в Китае. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев, выступая в четверг с инвестиционным посланием в Пензе.

"Считаю возможным правительству Пензенской области выйти с инициативой в правительство РФ для открытия на территории Харбинской бондовой зоны централизованных складов под брендом "Сделано в России", - сказал Белозерцев.

По его словам, между правительством региона и властями китайской провинции Хэйлунцзян идут переговоры по разработке программы межрегионального торгово-экономического сотрудничества. Она будет предусматривать встречные поставки продукции с использованием железнодорожного контейнерного поезда по направлениям Пенза - Харбин и Харбин - Пенза.

Первая поставка продукции из Пензы в Харбин железнодорожным транспортом уже состоялась в сентябре 2020 года - компания RusGrain отправила во флекситанках из Пензы в Китай партию растительного масла. Груз доставили через сухопутный пограничный переход Забайкальск - Маньчжурия. Это стало возможным благодаря договоренности о развитии экспортных контейнерных перевозок с использованием флекситанков, достигнутой ОАО "РЖД" и Китайской железной дорогой.

В феврале 2021 года глава региона Иван Белозерцев и первый заместитель гендиректора компании RusGrain Михаил Петров подписали дорожную карту по развитию проекта "Пенза-Харбин", которая предусматривает создание двух транспортно-инфраструктурных комплексов на территории Пензенской области - в районе железнодорожных станций Лунино и Пенза-2.

По итогам 2020 года экспорт продукции из Пензенской области увеличился на 31% - до 404 млн долл. По данным Приволжского таможенного управления, в Китай из региона была экспортирована продукция почти на 12 млн долларов. Основными статьями экспорта являются мясная продукция, растительные жиры, какао, кондитерские изделия, изделия из древесины.