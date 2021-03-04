{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пензенский губернатор предложил открыть склады продукции из РФ в Харбинской бондовой зоне

Власти региона и провинции Хэйлунцзян ведут переговоры по разработке программы межрегионального торгово-экономического сотрудничества, она предполагает встречные поставки продукции по железной дороге

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют обратиться с инициативой в правительство РФ по открытию складов российской продукции в Харбинской бондовой зоне в Китае. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев, выступая в четверг с инвестиционным посланием в Пензе.

"Считаю возможным правительству Пензенской области выйти с инициативой в правительство РФ для открытия на территории Харбинской бондовой зоны централизованных складов под брендом "Сделано в России", - сказал Белозерцев.

По его словам, между правительством региона и властями китайской провинции Хэйлунцзян идут переговоры по разработке программы межрегионального торгово-экономического сотрудничества. Она будет предусматривать встречные поставки продукции с использованием железнодорожного контейнерного поезда по направлениям Пенза - Харбин и Харбин - Пенза.

Первая поставка продукции из Пензы в Харбин железнодорожным транспортом уже состоялась в сентябре 2020 года - компания RusGrain отправила во флекситанках из Пензы в Китай партию растительного масла. Груз доставили через сухопутный пограничный переход Забайкальск - Маньчжурия. Это стало возможным благодаря договоренности о развитии экспортных контейнерных перевозок с использованием флекситанков, достигнутой ОАО "РЖД" и Китайской железной дорогой.

В феврале 2021 года глава региона Иван Белозерцев и первый заместитель гендиректора компании RusGrain Михаил Петров подписали дорожную карту по развитию проекта "Пенза-Харбин", которая предусматривает создание двух транспортно-инфраструктурных комплексов на территории Пензенской области - в районе железнодорожных станций Лунино и Пенза-2.

По итогам 2020 года экспорт продукции из Пензенской области увеличился на 31% - до 404 млн долл. По данным Приволжского таможенного управления, в Китай из региона была экспортирована продукция почти на 12 млн долларов. Основными статьями экспорта являются мясная продукция, растительные жиры, какао, кондитерские изделия, изделия из древесины.

Теги
РоссияКитайБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
Эксперты: уровень бедности в Латинской Америке в 2020 году стал самым высоким за 12 лет
По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, он достиг 33,7%, а уровень крайней бедности в 2020 году составил 12,5%
Читать полностью