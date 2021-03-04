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Греф допускает снижение доли Сбербанка на российском рынке платежей

По его прогнозам, другие игроки рынка будут усиливать конкуренцию и попытаются "съесть" часть бизнеса Сбербанка

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф допускает снижение доли госбанка на российском рынке платежей, но отмечает, что потеснить его будет непросто.

"Сейчас у нас огромная доля на рынке платежей и будет очень сложно сохранить ту же долю рынка. <…> Сейчас мы являемся мощнейшим игроком в этой области, поэтому нас будет не просто с это позиции сдвинуть, по крайней быстро", - заявил Греф в ходе телефонной конференции.

По его прогнозам, другие игроки рынка, такие как банки, экосистемы и интернет-компании, будут усиливать конкуренцию и попытаются "съесть" часть бизнеса Сбербанка. Тем не менее на рубеже 10 лет доля госбанка вряд ли опустится ниже 50%.

"Возможно, через лет 10 у нас будет около 50% рынка, не меньше. Потому что мы сильная компания, мы постоянно развиваем наши технологии, представляем новые возможности для наших клиентов в области платежей", - считает Греф.

Вместе с этим глава Сбербанка назвал ситуацию уникальной, поскольку Россия является, возможно, единственной страной в мире, где один крупный игрок занимает такую долю на рынке.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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