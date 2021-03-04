В России средние цены на бензин за неделю выросли на 6 копеек

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 22 по 28 февраля выросли на 6 копеек и составили 46,97 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 7 копеек - до 44,27 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 6 копеек - до 47,92 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 7 копеек и составила 54,55 рубля за литр. Дизельное топливо выросло в цене на 6 копеек - до 49,18 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 54 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Горно-Алтайске - на 3,4%. Снижение цен на бензин автомобильный наблюдалось в Красноярске и Йошкар-Оле на 0,2% и 0,1% соответственно.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 43,39 до 45,25 рубля, марки Аи-95 - от 47,70 до 51,59 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 56,89 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 42,70 до 45,39 рубля, марки Аи-95 - от 46,20 до 49,86 рубля, марки Аи-98 - от 54 до 57,01 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 22 по 28 февраля вырос на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 873,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 0,6% и составило 1 млн 584 тыс. тонн.