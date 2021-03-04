Российские индексы завершили торги разнонаправленно

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг преимущественно снижался. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 0,54%, до 3397,56 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,07%, до 1454,67 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:13 мск снизился на 0,53%, до 73,43 рубля, евро - на 0,85%, до 88,42 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил более 5%, преодолев $67 за баррель.

"Ожидание решения ОПЕК+ по коллективному регулированию добычи внесло в этот день интригу, но не стало особенно напряженным - памятуя о ситуации на нефтяном рынке годичной давности и сохраняющихся вирусных рисках, крупнейшие экспортеры сейчас стараются действовать более гибко", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынки акций вновь сфокусированы на доходности 10-летних облигаций США, которая опять развернулась вверх и курсирует на уровне 1,47-1,48%, а также на прохождении законодательных этапов принятия пакета стимулов на $1,9 трлн в США, добавил эксперт. Для российского рынка умеренно чувствительным остается и напряжение геополитического фона.

Кроме того, тревожные данные пришли со стороны статистики по заболеваемости COVID-19. "Число подтвержденных случаев распространения в мире достигло 115,1 млн человек, а количество новых случаев увеличилось относительно прироста днем ранее (+421,6 тыс. человек)", - также отметил Бахтин.

Рынок акций

На российском рынке акций в лидерах находятся бумаги отчитавшейся за 2020 год компании "Юнипро" (+2,97%), а также нефтедобытчики "Лукойл" (+3,25%) и "Роснефть" (+2,07%) на фоне роста цен на нефть, рассказал главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

"Юнипро" отчиталась о выручке и операционной прибыли выше ожиданий в 2020 году. Компания также поделилась с инвесторами планами по выплате дивидендов в 2021-2022 годах: 20 млрд рублей за каждый год. Инвесторы любят определенность и превышающие ожидания результаты, поэтому акции компании находятся в лидерах роста за день по итогам торгов", - пояснил эксперт.

Акции МТС (+2,44%) также дорожают на изменении дивидендной политики компании. "Стало известно, что в 2021 году менеджмент предлагает дивиденды выше предыдущих и ожидает роста выручки на 4% как минимум. Рынок видит потенциал развития бизнеса и вполне позитивно откликается на такие намерения. Бумаге нужно закрепиться над 323 руб., чтобы продолжить подъем", - также отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Между тем бумаги "Норильского никеля" (-0,38%) падают в цене третий день подряд после некоторого восстановления, обновив минимумы трех месяцев. "Основной негатив связан с добывающими мощностями компании, и пока тут нет особенных улучшений. Намерение компании выделить около 150 млрд рублейна развитие Норильска пока не останавливают распродажу акций, которые летят к 22 тыс. рублей", - добавила Бодрова.

Прогноз на 5 марта

Завтра, в преддверии выходных, на рынках может преобладать смешанная динамика, полагает Александр Бахтин. Из статистики дня эксперт выделил объем производственных заказов в Германии в январе и данные по рынку труда в США, в частности изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в феврале.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 5 марта - 3350-3450 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,2-74,5 рубля.

По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, в пятницу вновь возможно снижение цен российского фондового сегмента. Причиной тому служит поступающая информация об итогах заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и риски, связанные с неоднозначным отношением рынка к законопроекту о наращивании на $1,9 трлн бюджетных расходов США в рамках антикризисного пакета, добавил эксперт.

Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3360-3430 пунктов, а также 73,4-74 рубля и 88,25 - 89 рублей соответственно.