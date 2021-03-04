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В Саудовской Аравии заявили, что волатильность цен на рынке нефти ограничена

Говоря о влияние решения ОПЕК+ на таких крупных потребителей, как Индия, министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман заверил, что сохранение ограничений по добыче нефти поддержит стабильность на рынке

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Волатильность цен на нефтяном рынке ограничена, несмотря на решение стран ОПЕК+ сохранить ограничения по добыче, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

"Волатильность ограничена", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Говоря о влияние решения ОПЕК+ на таких крупных потребителей, как Индия, бен Сальман заверил, что сохранение ограничений по добыче нефти поддержит стабильность на рынке. "Интерес в избежании волатильности работает как на потребителей, так и на производителей", - отметил он.

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Саудовская Аравия
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