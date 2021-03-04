На развитие Кавминвод до 2026 года планируют направить 45 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 4 марта. /ТАСС/. План развития региона Кавказские Минеральные Воды в Ставропольском крае предусматривает реализацию 25 мероприятий на общую сумму 45 млрд рублей. Их планируется реализовать в течение пяти лет, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

"Минэкономразвития России совместно с правительством Ставропольского края проводит работу по подготовке отдельного плана мероприятий по развитию региона Кавказские Минеральные Воды. Итоговый план состоит из 25 мероприятий до 2026 года на общую сумму 45 млрд рублей, из них за счет средств федерального бюджета - более 38 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Запланирована разработка комплексных мастер-планов всего региона и трех городов-курортов с участием ДОМ.РФ.

"Предложения [находятся] в той или иной стадии разработки. Обоснованность реализации этих проектов очевидна. Хорошая перспектива для прироста турпотока, потому что территории, отведенные для реализации этих мероприятий, являются ключевыми в городах-курортах. Это позволит серьезно привлекать туристов и улучшить городскую инфраструктуру", - прокомментировал журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, который в четверг посетил Кавминводы.

Регион Кавказские Минеральные Воды включает Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В этих городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.