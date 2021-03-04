Иран назвал решение ОПЕК+ сохранять текущие ограничения идеальным для апреля

ТАСС, 4 марта. Заместитель министра нефти Ирана по международным делам и торговле Амир Хоссейн Заманиния назвал идеальным для апреля решение стран ОПЕК+ сохранять уровни добычи нефти в этом месяце, сделав исключение для России и Казахстана. Об этом сообщает иранское агентство Shana.

"Вместо увеличения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в апреле мы договорились о дополнительной добыче нефти в размере 130 тыс. баррелей в сутки для России и 20 тыс. баррелей в сутки для Казахстана, и поэтому мы заморозили 350 тыс. баррелей в сутки", - сказал Заманиния. Он добавил, что Саудовская Аравия в апреле продолжит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, согласованное ранее на февраль и март.

Министры стран ОПЕК+ 4 марта на заседании выработали рекомендации по добыче нефти на апрель. По итогам переговоров было решено сохранить уровень добычи в будущем месяце на текущем уровне. Исключение было сделано для России и Казахстана. В опубликованном по итогам заседания ОПЕК+ коммюнике говорится, что рост добычи нефти в России и Казахстане на 150 тыс. баррелей в сутки в апреле отвечает сезонной модели спроса на нефть.