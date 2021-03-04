Документ о правовом статусе территории Кавминвод разработают в 2021 году

ПЯТИГОРСК, 4 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ планирует до конца текущего года подготовить документ о правовом статусе курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Есть некие противоречия: два нормативных документа, которые были приняты еще в советский период. Они противоречат друг другу. Надо просто привести их к единообразию, чтобы все ограничения деятельности на территории курорта были единообразны. Планируем закончить работу в этом году", - сказал Назаров.

"Понятно, что есть ограничительные зоны, они должны быть единообразны. Это даст единые правила ведения хозяйственной деятельности на территории курорта", - добавил заместитель министра.

В декабре 2020 года Минэкономразвития РФ предложило признать расположенные в Ставропольском крае курорты федерального значения Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск единым курортным регионом Кавказские Минеральные Воды, чтобы снять проблемные вопросы, препятствующие полноценному социально-экономическому развитию Кавминвод, а также уйти от одновременного применения в отношении региона двух правовых режимов, содержание которых не в полной мере совпадает друг с другом.

Регион Кавказские Минеральные Воды находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находится более 130 санаторно-курортных учреждений.