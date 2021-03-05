Нефтедобыча в Казахстане по итогам 2021 года может составить 86 млн тонн

НУР-СУЛТАН, 5 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана ожидает, что добыча нефти в республике по итогам нынешнего года может составить 86 млн тонн. Об этом сообщил в пятницу глава ведомства Нурлан Ногаев на заседании коллегии Минэнерго.

"С учетом ограничений ОПЕК+, действовавших на январь 2021 года, сделан прогноз по пессимистическому сценарию по добыче на 2021 год в объеме 83,4 млн тонн. При этом на сегодня наблюдается постепенное восстановление мирового рынка нефти и нефтяных котировок. Ожидаем выполнить план - 86 млн тонн", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По его словам, благодаря мерам, принятым правительством и странами - участницами ОПЕК+ в рамках сокращения добычи углеводородов, по итогам 2020 года цена на нефть выросла с $18 до $50 за баррель.

Ногаев также отметил, что объем добычи нефти и конденсата в Казахстане по итогам минувшего года составил 85,7 млн тонн, экспорт нефти - 68,5 млн тонн. План по экспорту на 2021 год составляет 67,5 млн тонн.

Реализация нефтепродуктов через товарные биржи

Министерство энергетики Казахстана планирует с текущего месяца начать реализацию бензина и битума через товарные биржи, сообщил Ногаев.

"В рамках послания президента, было дано поручение по наведению порядка и совершенствованию биржевой торговли в сфере нефтепродуктов и электроэнергии, а также развития конкурентной политики. Так, с марта текущего года планируется реализация бензина и битума через товарные биржи, при этом объем реализации бензина будет определяться в соответствии с ежемесячными планами поставок, утверждаемыми министерством", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По его словам, начало реализации дизельного топлива и керосина через товарные биржи планируется с третьего квартала 2021 года. Кроме этого, к концу нынешнего года осуществится полный переход реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки.

"Это придаст прозрачность и конкурентоспособность данной отрасли. Также в целях снижения административных барьеров для бизнеса будет отменен институт аккредитации газосетевых организаций", - отметил Ногаев.