Резиденты и партнеры ОЭЗ "Иннополис" за 2020 год вложили в развитие бизнеса более 11 млрд

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Инвестиции резидентов и партнеров особой экономической зоны "Иннополис" по итогам 2020 года выросли на 32,5% по сравнению с показателем 2019 года и превысили 11 млрд рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Согласно предварительной оценке показателей, в 2020 году резиденты и партнеры ОЭЗ "Иннополис" проинвестировали более 11 млрд рублей, выручка составила 8 млрд рублей. Надеемся, что в 2021 году результаты будут на уровне и выше результатов 2020 года", - сказал он.

Для сравнения в 2019 году инвестиции составили 8,3 млрд рублей, а выручка резидентов и партнеров - 7,5 млрд рублей.

По словам Романа Шайхутдинова, в 2020 году статус резидента ОЭЗ "Иннополис" получили 19 компаний. Среди них компания "Оргнефтехим АйТи", которая занимается разработкой программных продуктов для управления проектами в области промышленного строительства, компания "Атомдата-Иннополис" (строительство центра обработки данных Росэнергоатома), корпоративный центр разработки МТС и другие компании. Статус партнера ОЭЗ "Иннополис" в 2020 году получили 12 компаний. В их числе корпоративные центры разработки компаний "Альфа-Банк", S7, "Почта России" и другие.

На сегодняшний день в ОЭЗ "Иннополис" осуществляют деятельность 107 компаний-резидентов и 26 компаний-партнеров, создавшие 3,8 тыс. рабочих мест, в том числе "Яндекс", "Сбербанк", "Тинькофф", разработчик отечественной операционной системы "Аврора" компания "Открытая мобильная платформа", разработчик отечественной облачной системы "Мой офис" компания "Новые облачные технологии" и другие.

"Если считать накопленным итогом за шесть лет, по предварительным результатам 2020 года, резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" проинвестировано 28,7 млрд рублей (по итогам 2019 года было 17,4 млрд рублей), выручка составила 23,1 млрд рублей (по итогам 2019 года - 15,1 млрд рублей)", - добавил вице-премьер.

Об Иннополисе

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. В городе расположен Университет Иннополис, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.