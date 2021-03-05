Эксперты ВШЭ считают, что Россия впервые прошла кризис лучше зарубежных стран

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия прошла коронавирусный кризис лучше остальных стран, а рецессия оказалась более мягкой, чем в мире, говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном ВШЭ. По мнению экспертов, выдержать удар российской экономике помогли действующее бюджетное правило и меры властей по поддержке экономики.

"Россия впервые прошла кризис лучше, чем мир в целом: падение ВВП составило 3,1% против 3,5% в глобальной экономике, хотя эксперты ожидали по России худшей динамики. Выдержать удар, проявившийся в резком падении потребительской активности, внешнего спроса, цен на нефть, а также в осложнении из-за эпидемии производственной деятельности, помогли действующее в последние годы бюджетное правило и предпринятые государством меры по поддержке экономики, а политика инфляционного таргетирования способствовала финансовой стабильности", - говорится в материалах ВШЭ.

По итогам 2020 года было зафиксировано снижение российского ВВП на 3,1%. "Это несколько хуже результата кризисного 2015 года (-2,0%), но заметно лучше 2009 года (-7,8%). Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины 20 века рецессии в мировой экономике (-3,5% по предварительным оценкам МВФ): впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен", - говорится в бюллетене.