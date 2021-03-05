"Ъ": в РФ в 2021 году запустят пилотный проект для развития адресности соцмер поддержки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Пенсионный фондом России (ПФР), Минтрудом и Росстатом в 2021 году запустят пилотный проект для развития адресности социальных мер поддержки населения РФ. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ.

По данным издания, ФНС сформирует реестры семей и домохозяйств, в котором будут указаны сведения об их составе, а также налогооблагаемых доходах и имуществе. Данные из реестров будут переданы в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, в которой содержится информация о пенсиях, соцпособиях, соцвыплатах и прочих видах доходов, которыми располагают ПФР и органы соцзащиты. До конца 2021 года участвующим в реализации проекта ведомствам необходимо подготовить отчет в правительство с предложениями по внесению изменений в законодательство и построению системы проактивной адресной социальной помощи семьям.

Уточняется, что бюджет проекта составит 167 млн рублей, предоставленных ФНС из резервного фонда правительства.

В ФНС подчеркнули, что проект оценки доходов семей не нацелен на контроль и не несет фискальной функции. Цель - оценить реальный уровень обеспеченности семей и домохозяйств, а также сформировать предложения по оценке нуждаемости на основе административных данных.