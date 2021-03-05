Нефтегазовая компания Казахстана предлагает снизить вывозные пошлины по аналогии с Россией

НУР-СУЛТАН, 5 марта. /ТАСС/. Председатель правления казахстанской АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев предложил правительству республики поэтапно снизить вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы устранить диспаритет в этом вопросе с Россией.

"В настоящее время наблюдается диспаритет в ставках вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты по сравнению с Российской Федерацией. В рамках проводимого налогового маневра РФ ежегодно снижает ставки вывозных таможенных пошлин с полным обнулением в 2024 году. При сохранении текущей фискальной нагрузки у нас в Казахстане будет сложно конкурировать с российскими продуктами на экспортных рынках", - рассказал Айдарбаев на заседании коллегии Министерства энергетики Казахстана в пятницу.

По его мнению, в такой ситуации возникает риск реэкспорта казахстанских нефтепродуктов. "Исходя из этого, предлагаем рассмотреть возможность проведения аналогичной налоговой реформы для поэтапного снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с полным их обнулением", - предложил глава национальной компании "КазМунайГаз".

В Казахстане при средней рыночной цене сырой нефти от $65 до $70 за баррель ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть составляет $65 за тонну, ставка вывозной таможенной пошлины на светлые нефтепродукты - $19,5 за тонну.

Национальная компания "КазМунайГаз" - ведущая нефтегазовая компания Казахстана. Она управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг.