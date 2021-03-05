Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь - февраль выросла на 14,5%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским правилам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - февраль 2021 года выросла на 14,5%, до 179,2 млрд руб., следует из материалов банка. В феврале Сбербанк заработал рекордную чистую прибыль в размере 92,6 млрд руб. против 76,4 млрд руб. годом ранее.

Чистый процентный доход банка за январь - февраль вырос на 13,8% относительно января - февраля 2020 года и составил 246,2 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 77,1 млрд руб. за первые два месяца 2021 года, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Активы Сбербанка за февраль выросли на 0,3% без учета валютной переоценки, до 33,4 трлн руб.

Кредитование и средства клиентов

Согласно отчетности, в феврале корпоративным клиентам выдано 842 млрд руб. Кредитный портфель на 1 марта составил 15,5 трлн руб., увеличившись на 0,7% без учета влияния динамики валютного курса.

Розничным клиентам в феврале банк выдал 368 млрд руб., из которых более половины суммы приходится на ипотеку. Портфель розничных кредитов за месяц увеличился на 1,2% и превысил 8,6 трлн руб. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле остается на уровне 3,2%.

Средства физических лиц выросли в феврале на 1,1% без учета изменения курса рубля, до 15,4 трлн руб., показав рост во всех основных валютах. Средства юридических лиц за февраль сократились на 1,2% без учета влияния валютной переоценки, до 7,7 трлн руб.

Совокупные средства клиентов за месяц выросли без учета валютной переоценки на 0,3%, до 23,1 трлн руб.

По словам финансового директора группы Сбербанка Александры Бурико, восстановление потребительской активности и улучшение экономической ситуации положительно влияют на динамику бизнеса группы. "Важно отметить улучшение качества кредитного портфеля и стабильный уровень чистого процентного дохода. Наряду со сдержанным ростом операционных расходов эти факторы позволили достичь рекордного показателя по рентабельности капитала и чистой прибыли. В феврале мы также наблюдаем рост вкладов физических лиц по всем основным валютам, что создает устойчивую базу для высоких темпов роста кредитования", - отметила она.