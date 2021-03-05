На ремонт Института ядерной физики в Новосибирске выделят 200 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. На ремонт Института ядерной физики имени И. Г. Будкера выделят 200 млн рублей. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, посетив научное учреждение и осмотрев ускорительный комплекс электронно-позитронного коллайдера ВЭПП-2000.

"На ремонт, наверное, недостает?" - поинтересовался премьер-министр у директора института Павла Логачева. "Да, есть такой момент", - признал ученый. Мишустин сделал ремарку в адрес министра науки и высшего образования Валерия Фалькова о недостаточном финансировании науки и поинтересовался, сколько необходимо средств. "Нас, я думаю, что масштаб порядка 200 млн рублей сильно поднимет", - сказал Логачев.

"Давайте примем такое решение", - подытожил Мишустин. Он дал поручение Фалькову держать это на контроле и быть в контакте с министром финансов Антоном Силуановым.