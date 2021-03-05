МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Яндекс" начнет помечать особым знаком социальную рекламу, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Яндекс" обновил политику в отношении социальной рекламы. Такая реклама будет размещаться в Директе по правилам, разработанными при участии экспертов рекламного рынка и представителей некоммерческих организаций, и помечаться особым значком. "Яндекс" начнет выпускать публичный отчет о соцрекламе и будет обновлять его ежедневно", - сообщили в компании.

Также "Яндекс" предложил благотворительным фондам гранты на размещение соцрекламы. Программа грантов станет частью социального проекта "Помощь рядом", в 2021 году компания выделит на нее 360 млн рублей. Чтобы получить грант, нужно подать заявку и пройти верификацию у партнеров: ассоциации благотворительных организаций "Все вместе" и АНО "Лаборатория социальной рекламы".

"Соцреклама помогает привлечь внимание к важным проблемам, но только при условии, что люди ей доверяют. Мы стремимся сделать процессы, связанные с размещением подобной рекламы, более прозрачными. Есть много организаций, которые делают добрые дела, но не имеют возможности рассказать о них широкой аудитории, - для них мы запустили программу грантов", - сказал коммерческий директор "Яндекса" Дмитрий Качмар.

Новые правила размещения социальной рекламы содержат требования к самим объявлениям и к тем, кто их размещает. Например, в рекламе не должно быть провокационных образов и угроз, а если рекламодатель - это благотворительная организация, которая собирает пожертвования, то на ее сайте должна быть актуальная финансовая отчетность. Некоммерческие организации смогут размещать социальную рекламу в рекламной сети "Яндекса".