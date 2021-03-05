Путин на следующей неделе проведет совещание по экономике и телемост с АЭС "Аккую"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе важное экономическое мероприятие, вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телемосту примет участие в церемонии заливки бетона в основание третьего блока АЭС "Аккую", встретится с правительством и поздравит российских женщин с 8 марта. Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет достаточно важное совещание по экономике", - сказал представитель Кремля, пообещав предоставить детальную информацию позже. "Мы уже говорили, что Путин вместе с Эрдоганом проведут телемост по случаю начала стройки третьего блока АЭС "Аккую", - напомнил Песков.

По словам представителя Кремля, "будет на следующей неделе и встреча с правительством с профильным вопросом и с открытой оперативной частью". Он добавил, что в графике Путина также значатся "разные встречи".

Говоря о поздравлении президента по случаю Международного женского дня, Песков напомнил, что Путин "традиционно поздравляет женщин, обращается к женщинам". "Так или иначе он сделает это и на этот раз", - заверил пресс-секретарь.

Сам представитель Кремля воспользовался возможностью нынешней беседы с журналистами, чтобы и от себя "искренне поздравить представительниц прекрасного пола с наступающим праздником". "Будьте счастливы и здоровы", - пожелал он.

Об АЭС "Аккую"

1 марта Песков говорил, что возможность организации телемоста президента России со стройплощадкой АЭС прорабатывается. Ранее о том, что президенты России и Турции могут принять участие в церемонии, сообщал турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез. По его данным, мероприятие предполагается провести 10 марта в онлайн-режиме.

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется компанией "Аккую нуклеар" (свыше 99% ее акций принадлежат предприятиям Росатома) на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией и Турцией в мае 2010 года.

В июне 2020 года началось строительство второго блока атомной электростанции. После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год.