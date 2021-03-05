Эксперт не ожидает роста цен на отдых в Турции для россиян летом 2021 года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Цены на отдых этим летом в Турции, скорее всего, расти не будут, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Я думаю, что турецкие профессионалы турбизнеса, а также российские компании, которые многие здесь на территории РФ имеют турецкие корни, не допустят повышения цен на продукт в Турции, потому что это снижает количество туристов, приезжающих в страну. Повышение тарифов, увеличение цен по тому или иному направлению снижает количество клиентов, а для страны и для бизнеса, особенно для принимающего турецкого бизнеса очень важно, чтобы как можно больше туристов приехало к ним", - сказал Игнатьев на онлайн-конференции.

Он пояснил, что "основные деньги" в турбизнесе делаются на дополнительных услугах внутри страны. В последние годы Турция субсидировала перевозку и давала за каждое кресло возврат туроператорам, россиянам предоставлялись специальные скидки, чтобы привлечь как можно больше российских путешественников, отметил эксперт.

"Никто в здравом уме поднимать цены тем более при сегодняшней ситуации не будет", - уверен Игнатьев.

Внутренний туризм

По мнению Игнатьева, предстоящее лето вновь станет сезоном активного внутреннего туризма.

"Если одним словом описать приблизительно, что случится [в летнем туристическом сезоне], то я бы сказал так: этот год вновь будет годом активного внутреннего туризма в РФ. Примерно будет похож на год предыдущий и по объему продаж, и по спросу, и по направлениям, по которым, скорее всего, придется путешествовать в условиях пандемии", - сказал он.

По его словам, российская туриндустрия по-прежнему чувствует себя сложно, часть людней покинула отрасль и ушла работать в другие сферы, но благодаря мерам господдержки турбизнес смог выжить.

"То есть турбизнес сейчас чувствует себя сложно, но он живой, он готов работать, он готов к тому, чтобы сезон летний отработать успешно. Развиваются виды туризма, которые ранее развивались не очень активно. Сейчас есть чем заняться, очень многие переключились на работу внутри страны, очень многие сделали очень качественный, интересный продукт по России вместо продукта зарубежного на этот год", - подчеркнул Игнатьев.

Туриндустрия, по его прогнозу, справится с любыми объемами работы в этом году.