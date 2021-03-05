"Аэрофлот" со 2 апреля открывает рейсы из Москвы на Сейшельские острова

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" со 2 апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на Сейшельские острова - на остров Маэ. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.

"Полеты будут совершаться один раз в неделю по пятницам. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании, - сообщили в компании. - Открытие авиасообщения с Сейшелами стало возможным после принятия соответствующего решения оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и открытия границы для иностранных туристов, в том числе россиян, властями Сейшел".

В "Аэрофлоте" напомнили, что граждане РФ могут въезжать на Сейшелы без ограничений, виза также не нужна. Но путешественникам потребуется отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета.

"Аэрофлот" станет первой российской авиакомпанией, которая открыла рейсы из России на Сейшельские острова после того, как полеты были приостановлены на фоне пандемии. Авиасообщение с Сейшельскими островами формально было возобновлено еще в ноябре прошлого года.