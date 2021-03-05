Почти 50 горнолыжных трасс планируют построить на курорте "Архыз" в КЧР за четыре года

ЧЕРКЕССК, 5 марта. /ТАСС/. Строительство 19 канатных дорог и 47 горнолыжных трасс планируется до 2025 года на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"До 2025 года АО "Курорты Северного Кавказа" на территории ВТРК "Архыз" планируется расширение существующих зон катания и развитие туристической деревни Дукка путем строительства объектов горнолыжной инфраструктуры", - рассказали в пресс-службе.

Так, в 2021 году запланировано строительство двух канатных дорог протяженностью 3,9 км и пропускной способностью 3,7 тыс. человек в час, а также двух горнолыжных трасс протяженностью 2,1 км на общую сумму 3,4 млрд рублей. С 2021-го по 2023 год - шесть канатных дорог общей протяженностью 6,5 км и пропускной способностью 12 тыс. человек в час, 17 горнолыжных трасс протяженностью 19,5 км на общую сумму 9,6 млрд рублей.

Кроме того, еще 11 канатных дорог протяженностью 13,4 км и пропускной способностью 28 200 человек в час и 28 горнолыжных трасс протяженностью 30,9 км на общую сумму 15,6 млрд рублей планируется построить в период с 2023-го по 2025 год.

Как отмечается, на курорте уже построены и введены в эксплуатацию более 140 объектов инфраструктуры, среди них 25,5 км горнолыжных трасс, семь подъемников, системы искусственного снегообразования, а также иные объекты.

О создании рабочих мест

В пресс-службе курорта также сообщили, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Архыз" планируют до 2024 года создать около 2 тыс. новых рабочих мест.

"Зарегистрировано 36 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 15,06 млрд рублей, планирующих создать более 3 тыс. мест размещения и 1,9 тыс. новых рабочих мест до 2024 года", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, в настоящее время функционируют пять гостиниц, один коттеджный поселок на 844 места, а также один ресторанно-развлекательный комплекс и иные объекты. "Потенциал курорта к 2035 году: протяженность канатных дорог - 70 км, горнолыжных трасс - 119 км, количество мест размещения - 24 270", - добавили в КСК.

Особая экономическая была создана в 2010 году в соответствии с постановлениями правительства РФ. Общая площадь ОЭЗ составляет 19 544 га.

О курорте

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".

В новость внесены изменения (16:25 мск) - добавлены подробности в 6-9 абзацах.