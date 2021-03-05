Регулятор предварительно одобрил фиксированную годовую цену на газ на Украине

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины, предварительно одобрила введение фиксированной годовой цены на газ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора.

По ее данным, комиссия обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая этого года по 30 апреля следующего по фиксированной цене, что позволит избежать резких колебаний стоимости газа для населения. Согласно документу, поставщики природного газа обязаны до 25 апреля каждого года публиковать на своих веб-сайтах цену на газ, который они будут поставлять в течение года.

Срок действия базового годового пакета не зависит от начала поставок потребителю и продолжается до 30 апреля. При этом поставщик не сможет менять цену поставки в рамках годового пакета на протяжении периода его действия.

Проект, добавили в ведомстве, будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца. "НКРЭКУ приглашает заинтересованные органы государственной власти, физических и юридических лиц, их объединения и других заинтересованных лиц принять участие в обсуждении этого проекта решения и предоставить возможные замечания и предложения к нему", - говорится в сообщении регулятора.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что с 1 августа прошлого года был введен рынок газа, цель которого - сформировать справедливую рыночную цену на газ как для населения, так и для других потребителей. Задачей правительства, по его словам, является избежание стрессов для жителей страны в связи с ценами в платежках.