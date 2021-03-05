МТС запустит пилотную пользовательскую сеть 5G в Петербурге летом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Оператор МТС планирует летом этого года запустить пользовательскую пилотную сеть 5G в Петербурге, сообщил в пятницу директор МТС в Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

"Сегодня коллеги в Москве запустили первую пилотную сеть 5G именно для пользователей в 14 популярных локациях города. В наших планах запустить аналогичные зоны и в Петербурге уже этим летом. Наша команда отобрала больше десяти популярных у петербуржцев мест, где будет доступна сеть нового поколения", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Он добавил, что компания пригласит петербуржцев с 5G-совместимыми смартфонами для участия в массовом пилоте. "Они получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети и оценить разницу в возможностях - скорости загрузки тяжелого контента, просмотре видео в UHD-качестве, сервисах виртуальной и дополненной реальности", - отметил Коротин.